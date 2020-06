Su Twitter bufera per la critica a Miriam Leone

Su Twitter un utente critica le sopracciglia di Miriam Leone ed è bufera: la critica ha scatenato una accesa discussione sul social

Ancora una volta i social si rivelano luogo di commenti poco piacevoli ai danni di qualcuno. Protagonista di quello che può essere definito un vero e proprio atto di body shaming è Miriam Leone, criticata su Twitter per le sue sopracciglia. A detta di un utente troppo spesse, riferisce la Dire Giovani (www.diregiovani.it).

“Volevo dire a Miriam Leone che per queste sopracciglia bisogna chiedere i diritti d’autore a Marrabbio di Kiss me Licia”.

Un’accusa che ha scatenato il putiferio mandando il nome dell’attrice in cima alla lista dei trend. In tantissimi sono, infatti, accorsi in difesa dell’ex Miss Italia. “Per me – scrive qualcuno – Miriam è la donna più bella d’Italia e non esagero. Criticare lei significa davvero avere dentro tanta invidia, ma non quell’invidia di chi pensa ‘vorrei essere come lei’, l’invidia di chi deve svilire qualcosa solo perché non gli appartiene”. E sono tanti i messaggi simili a questo.

https://twitter.com/sorridicheese/status/1273010066258636800/photo/1