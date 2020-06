Esce il libro della mental coach Roberta Liguori

Disponibile nelle librerie per Fabbri Editore “Non chiamatemi supereroe” di Roberta Liguori, tra le Mental Coach più seguite d’Italia

Nelle librerie per Fabbri Editore “Non chiamatemi supereroe” di Roberta Liguori. Da una delle Mental Coach più seguite d’Italia, una storia di coraggio, riscatto e sport a cui ispirarsi per rimettere in moto la propria vita.

Cosa fai se a quarant’anni, dopo un brutto cancro, i medici ti preannunciano una vita con il freno a mano? Ti rassegni. Oppure raccogli la sfida e ti butti a testa bassa nella preparazione dell’Ironman. Roberta Liguori ha scelto di non rinunciare ai sogni e si è avventurata in un percorso che le ha cambiato la vita. Grazie al racconto della sua gara – fatta di difficoltà e fatica estrema – e dei mesi di allenamento per arrivare a tagliare il traguardo, vivrai anche tu un’esperienza unica al mondo: al fianco dell’autrice affronterai quasi quattro chilometri di nuoto tra le onde; salterai in sella alla bici, spingendo sui pedali in salita e sfrecciando nel vento in discesa; correrai un’intera maratona e taglierai il traguardo di un Ironman fatto di emozioni, ricordi e sogni. E grazie all’esperienza di Roberta – che, svestiti i panni dell’atleta, è una delle Mental Coach più importanti del nostro Paese – imparerai anche tu a cambiare lo sguardo sulla tua vita e a trovare nella quotidianità la determinazione per realizzare i tuoi desideri, soprattutto quelli che ti sembrano impossibili.

Roberta Liguori (Fano, 1973) è Mental Coach in ambito internazionale, Master Trainer di Programmazione Neuro Linguistica, scrittrice e triatleta. Nella primavera del 2012 le è stato diagnosticato un cancro al seno che ha affrontato con determinazione e coraggio; contro ogni pronostico e malgrado l’impatto delle cure sul suo fisico, ha voluto reagire e diventare ancora più forte: nel 2015 ha tagliato il traguardo del suo primo Ironman. Da allora ne ha portati a termine altri quattro. Ha pubblicato Perché io sogno forte (Mondadori 2014) e Pensieri straordinari (con Alessandro Mora, Ekis 2019).

