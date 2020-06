The Old Guard su Netflix a luglio, ecco il trailer

The Old Guard arriva su Netflix dal 10 luglio, ecco il trailer del film che promette già grandi colpi di scena mozzafiato

“L’immortalità è un lavoro sporco“. Lo sanno bene Charlize Theron e la sua banda di mercenari, protagonisti di The Old Guard. Dal 10 luglio su Netflix, il film promette già grandi colpi di scena mozzafiato, come vediamo nel primo trailer della pellicola in cui (purtroppo) non è stata inserita nessuna battuta del nostro Luca Marinelli.

LA STORIA

Da secoli il mondo dei mortali è protetto da un gruppo clandestino guidato da una guerriera di nome Andy (Charlize Theron). Al suo interno ci sono mercenari molto uniti tra loro e che stranamente non possono morire, interpretati da Matthias Schoenaerts, Luca Marinelli e Marwan Kenzari. Dopo aver scoperto l’esistenza di un nuovo immortale (la marine interpretata da KiKi Layne), il team dovrà combattere per restare unito e mantenere i poteri.

Durante una missione urgente le straordinarie capacità dei componenti della squadra diventano improvvisamente pubbliche. Ora tocca ad Andy e all’ultima arrivata Nile (Kiki Layne) aiutare il team a scongiurare il pericolo rappresentato da chi, a qualsiasi prezzo, intende replicare e sfruttare economicamente questo dono.

Tratto dal celebre fumetto di Greg Rucka e con la regia di Gina Prince-Bythewood, il film racconta una storia cruda, ancorata alla realtà e piena d’azione che dimostra come vivere per sempre non sia così semplice.

SECONDA ESPERIENZA INTERNAZIONALE PER MARINELLI

Questa rappresenta la seconda esperienza internazionale per Luca Marinelli. La prima, infatti, è stata con la serie ‘Trust’ di Danny Boyle.

Per quanto riguarda il nostro cinema, domani scopriremo se Marinelli si aggiudicherà il David di Donatello per la sua interpretazione di Martin Eden nel film di Pietro Marcello, grazie a cui ha vinto la Coppa Volpi per la miglior interpretazione maschile all’ultima Mostra del Cinema di Venezia. Inoltre, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), l’attore è atteso sul grande schermo nei panni di Diabolik firmato Manetti Bros.