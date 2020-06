Mamma leopardo aiuta il cucciolo a guadare il fiume: il video girato sui monti del Transhimalaya è virale sui social

Un cucciolo di leopardo delle nevi un po’ maldestro è diventato una star sul web. In un video virale, il piccolo non riesce ad attraversare un minuscolo corso d’acqua sui monti del Transhimalaya. Alla fine, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), ci pensa mamma leopardo, che con un balzo lo porta dall’altra sponda dove lo aspetta il fratello. Il terzo cucciolo, astutamente, trova invece un modo per cavarsela da solo.

Felide di grandi dimensioni, originario delle montagne asiatiche, il leopardo delle nevi è inserito come specie vulnerabile nella Lista Rossa dell’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN).