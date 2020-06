Avril Lavigne in Italia nel 2021 per due concerti

Avril Lavigne in Italia nel 2021: annunciati due concerti Milano e Padova nell’ambito del tour europeo dell’artista

Avril Lavigne annuncia ora le nuove tappe del suo tour che toccherà l’Europa il prossimo anno. Due saranno i concerti attesi nel nostro Paese: il 12 marzo 2021 al Lorenzini District di Milano e il 14 marzo a Padova Fiera. Per quanto riguarda Milano ad aprire la prima tappa italiana sarà Marian Richero. Avril Lavigne avrebbe dovuto esibirsi al Lorenzini District di Milano il 15 e il 16 marzo di quest’anno per le uniche date italiane dell’Head Above Water Tour, date poi cancellate come il resto della tournée a causa dell’emergenza coronavirus.

Live Nation Italia, promoter dei concerti, fa sapere che i biglietti precedentemente acquistati per gli show del 15 e 16 marzo 2020 e per i quali non si desidera fare richiesta di rimborso resteranno validi per la nuova data di Milano al Lorenzini District del 12 marzo 2021 (non potranno essere utilizzati per quella di Padova). In queste settimane di lockdown, Avril ha voluto rendere onore a chiunque è impegnato a combattere il Covid-19 re-incidendo una nuova versione di “Warrior”, canzone contenuta nel suo ultimo album in studio “Head Above Water”.

