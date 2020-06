Stati generali, De Luca: “Come un concilio ecumenico”

Stati generali, il governatore campano De Luca ironizza: “Dopo questa sorta di concilio di Nicea riceveremo tante certezze e tanta semplificazione”

“Da Roma arriva un quadro di grande confusione, che ci convince ancora di piu’ della necessita’ di prepararci nei nostri territori a risolverci da soli i problemi”. Lo dice il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta Facebook.

“Preparano gli Stati generali sull’economia e, da quello che leggo, dureranno dieci giorni. Se qualcuno aveva dubbi sulla decisione di sburocratizzare – ironizza il governatore come riferisce la Dire (www.dire.it) – credo che la decisione di un confronto della durata di dieci giorni tolga ogni dubbio. Siamo pienamente nella societa’ digitale: dieci giorni dura un concilio ecumenico. Avremo motivo di grande consolazione dopo questa sorta di concilio di Nicea da cui riceveremo tante certezze e tanta semplificazione”.

Regionali: “Opposizione e M5s la menano per le lunghe”

“Ci prepariamo a una vergogna istituzionale, votare nella seconda meta’ di settembre significa consumare un delitto”. Lo dice il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta Facebook.

“Quando ci e’ stato negato il voto a luglio – aggiunge il governatore – in qualunque altro Paese civile sarebbe scoppiata una rivolta. Invece il governo non dice niente perche’ ci sono forze politiche, l’opposizione e il Movimento 5 Stelle, che vogliono menarla per la lunga perche’ hanno paura di votare”. Per De Luca, il governo sta “calpestando il mondo della scuola, le famiglie e anche gli elettori, visto che, accorpando tre elezioni, ci si trovera’ 5 schede nelle mani. È una vergogna, in Italia dopo l’emergenza e’ tornata l’ammuina, il fare finta, il burocratismo e la politica politicante priva di dignita’”.

Dal 22 giugno stop all’obbligo della mascherina all’esterno

“Credo che da lunedi’ 22 renderemo facoltativo l’uso della mascherina all’esterno, ma rimarra’ obbligatorio usarla nei luoghi chiusi, nei locali privi di areazione e dove ci sono assembramenti”. Lo ha annunciato in una diretta Facebook il governatore della Campania Vincenzo De Luca. Il presidente della giunta regionale consiglia comunque “di indossare la mascherina” e invita i cittadini “a portarla sempre con se’”.