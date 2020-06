Disney World: Stormtroopers per il distanziamento

Disney World “assolda” gli Stormtroopers di Star Wars per far rispettare le distanze: truppe d’assalto per non cedere al lato oscuro

Le truppe d’assalto dell’Impero galattico a servizio di Disney World. Il parco di divertimenti di Orlando ha assoldato gli Stormtroopers di Star Wars per far rispettare il distanziamento sociale imposto per le restrizioni del Covid-19.

Dallo scorso 20 maggio Disney World ha riaperto alcuni luoghi di intrattenimento, tra cui il quartiere dello shopping, Disney Springs. Qui per accedervi, i visitatori devono seguire alcune regole, come indossare una mascherina, misurare la temperatura corporea e, dove possibile, mantenere una distanza di almeno 1,5 metri gli uni dagli altri.

Responsabili di far rispettare le normative di sicurezza sono gli Stormtroopers, che dal balcone di ingresso di Disney Springs, controllano che gli ospiti non le infrangano.