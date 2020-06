Chromatica di Lady Gaga è subito da record

È tornata a quattro anni dal suo ultimo album, “Joanne”, e l’affetto dei suoi fan non ha tardato a farsi sentire. Lady Gaga, così, debutta al primo posto della classifica italiana di vendita di album e vinili con “Chromatica”, fuori per Virgin Records Italy/Universal Music Italy.

L’album, prodotto da BloodPop e Miss Germanotta come ricorda la Dire Giovani (www.diregiovani.it), aveva registrato al debutto ottimi risultati su tutte le piattaforme digitali. Non solo, il disco e il nome della cantante erano entrati subito in cima alle tendenze di Twitter. L’hype attorno a “Chromatica”, d’altronde, non era poco dopo il rinvio dell’uscita originaria prevista per aprile, deciso per il perdurare dell’emergenza Coronavirus.

Un successo incredibile quello di “Chromatica”, testimoniato dal numero di visualizzazioni ottenuto in una sola settimana dal video di “Rain on me”, il featuring con Ariana Grande. Ben 82 milioni le view, che sono sicuramente destinate a salire. Il brano, inoltre, è tra i più passati dalle radio italiane.