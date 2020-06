Fabio Paternò nominato tra gli Ifip Fellow

Fabio Paternò, dirigente dell’Istituto Cnr-Isti di Pisa, è l’unico italiano nominato tra gli Ifip Fellow per l’ingegneria del software e l’intelligenza artificiale

L’IFIP (International Federation of Information Processing) ha annunciato i 18 membri che sono stati nominati IFIP Fellow in riconoscimento dei loro contributi sostanziali e duraturi nel campo dell’informatica. E’ stato insignito del prestigioso riconoscimento, unico italiano, anche Fabio Paternò, dirigente di ricerca dell’Istituto Cnr-Isti di Pisa, dove è responsabile del laboratorio su Human Interfaces in Information Systems. La motivazione del premio riporta che è stato riconosciuto per i suoi contributi pioneristici nel settore dello Human-Computer Interaction (HCI) con implicazioni in campi connessi come l’ingegneria del software e l’intelligenza artificiale. Fabio Paternò è stato coordinatore scientifico di numerosi progetti internazionali, i risultati delle varie ricerche sono riportati in oltre 250 pubblicazioni in riviste peer-reviewed e conferenze che hanno mirato a sviluppare metodi e sistemi per ottenere sistemi digitali interattivi usabili e accessibili nei vari possibili contesti d’uso. Attualmente si occupa di come creare ambienti che consentano alle persone di progettare e controllare le automazioni che connettono i dispostivi e gli oggetti che le circondano nelle loro case e luoghi di lavoro.

L’IFIP è un’organizzazione multinazionale e apolitica leader nelle tecnologie e nelle scienze dell’informazione e delle comunicazioni. E’ riconosciuta dalle Nazioni Unite e da altri organismi mondiali.

Intrattiene relazioni formali di collaborazione con l’Unesco, rappresenta le associazioni di informatica di 56 paesi , che coprono tutti i 5 continenti con oltre mezzo milione di membri.

Essa organizza oltre 3500 scienziati del mondo accademico e industriale in oltre 101 gruppi di lavoro che fanno capo a 13 comitati tecnici, sponsorizza ogni anno 100 conferenze fornendo una copertura senza pari dall’informatica teorica al rapporto tra informatica e società, comprese le tecnologie hardware e software, e i sistemi di informazione in rete.

