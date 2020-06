David Loew è il nuovo CEO di Ipsen

Ipsen ha annunciato la nomina di David Loew come nuovo amministratore delegato (CEO) e Membro del Consiglio di Amministrazione, dal 1° luglio 2020

Ipsen ha annunciato la nomina di David Loew come nuovo amministratore delegato (CEO) e Membro del Consiglio di Amministrazione, dal 1° luglio 2020.

Il Consiglio di Amministrazione di Ipsen ringrazia Aymeric Le Chatelier, che ha assunto la guida del gruppo Ipsenin un contesto internazionale eccezionalmente difficile. Aymeric Le Chatelier manterrà il ruolo diactingCEO fino al 1° luglio 2020, continuando poi a ricoprire la carica di Chief Financial Officer.

David Loew lavorerà nella sede di Ipsen a Boulogne-Billancourt, in Francia. La sua missione sarà assicurare la continua crescita dell’azienda e sviluppare la sua pipeline attraverso una strategia a lungo termine di innovazione a forte valore aggiunto, promuovendo al contempo una cultura aziendale fondata sull’imprenditorialità, l’agilità e la centralità del paziente. David Loew è cittadino svizzero.

Dal 2016, David Loewè stato CEO di Sanofi Pasteur Vaccines e ha guidato con successo una strategia di crescita mondiale attraverso acquisizioni e partnership. Ha inoltre intrapreso una serie di iniziative di trasformazione, come lo sviluppo di una pipeline globale, il rafforzamento della strategia di produzione per potenziare la compliance e aumentare la capacità di produzione e il lancio di programmi volti all’implementazione delle best practice nell’acquisizione di talenti, nel medical affairs, in produttività in Ricerca&Sviluppo ed influenzare positivamente il mondo esterno.

David vanta quasi trent’anni di leadership ed esperienza in numerose aree terapeutiche, tra cui l’oncologia, le malattie cardiometaboliche, le patologie del sistema nervoso centrale, oltre che nel consumer healthcare. Ha ricoperto vari ruoli negli Stati Uniti, in Europa e nei mercati internazionali. Ha iniziato la sua carriera in Coopers&Lybrand e Hewlett Packard nel 1990 prima di entrare a far parte di Roche nel 1992. Nel corso dei due decenni successivi, David ha ricoperto diverse posizioni, tra cui Global Oncology Head, Global Chief Marketing Officer&Head of Global Product Strategy ed è stato responsabile di prodotto per l’Europa Orientale, Medio Oriente e Africa per Roche Pharma.È entrato in Sanofi nel luglio 2013 come Senior Vice President Commercial Operations Europe, dove è stato responsabile delle attività di business nelle aree di specialty care, consumer healthcare e generici in tutta la regione dell’UE.

“Il Consiglio ed io siamo lieti di accogliere David Loew come nuovo CEO di Ipsen. David è un leader esperto con una grande esperienza in tutto il mondo in aree di business di fondamentale importanza per Ipsen”, ha affermato Marc De Garidel, Presidente di Ipsen.”Sono certo che David garantirà la leadership e le competenze necessarie per guidare l’azienda nella sua fase di crescita e realizzare la visione di Ipsen di essere leader biotech globale attraverso l’identificazione, lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti altamente specializzati”.

“Sono profondamente onorato di ricevere questo incarico e sono particolarmente entusiasta di unirmi ad Ipsen in questa fase della sua storia. Negli ultimi cinque anni, l’azienda ha mantenuto una notevole linea di crescita grazie all’attenzione nel fornire soluzioni innovative a pazienti con bisogni ancora insoddisfatti”, ha osservato David Loew. “Non vedo l’ora di lavorare con i miei nuovi colleghi e il Consiglio, per continuare a sviluppare insieme soluzioni terapeutiche che possano migliorare la qualità di vita dei pazienti”.

Ipsen

Ipsen è un Gruppo bio-farmaceutico globale focalizzato sull’innovazione e sulla Specialty Care. Il Gruppo sviluppa e commercializza farmaci innovativi nell’ambito di tre aree terapeutiche chiave: oncologia, neuroscienze e malattie rare. L’impegno in oncologia è dimostrato dal portfolio crescente di terapie chiave nel tumore della prostata, nei tumori neuroendocrini, nel carcinoma renale e nel tumore del pancreas. Ipsen possiede inoltre una divisione Consumer Healthcare ben consolidata. Ipsen commercializza più di 20 farmaci in più di 115 Paesi, con una presenza commerciale diretta in oltre 30 Paesi. La R&D di Ipsen è focalizzata sulle sue piattaforme tecnologiche innovative e differenziate localizzate nel cuore di importanti hub biotecnologici e di scienze umane (Parigi-Saclay, Francia; Oxford, Regno Unito; Cambridge, Stati Uniti). Il Gruppo conta circa 5.800 persone in tutto il mondo. Ipsen è quotata a Parigi (Euronext: IPN) e negli Stati Uniti con un programma di Sponsored Level I American DepositaryReceipt (ADR: IPSEY). Per informazioni visita il sito www.ipsen.com.