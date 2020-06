La serie Glee può tornare: parola di Ryan Murphy

La serie Glee non è finita: il creatore Ryan Murphy pensa a un nuovo capitolo e condivide sui social le prime idee. Fan entusiasti

Glee potrebbe ritornare. A lanciare la bomba è stato il creatore della serie Ryan Murphy, attualmente su Netflix con Hollywood, sui social.

“Immaginate che sia il 2009 e che io abbia vissuto in un mondo in cui conoscevo Lea Michele, Ben Platt e Beanie Feldstein (Ben e Beanie, credo, erano al liceo allora…e penso che si siano vestiti da personaggi di Glee una volta per Halloween? ). Ecco il nuovo pilot: Lea e Ben sono frenetici e combattono per il cuore e l’anima del Glee Club. Ben fa anche parte della squadra di calcio ed è il rubacuori del liceo McKinley. Beanie è la loro migliore amica. Improvvisamente, Beanie unisce le forze con Sue Sylvester e si unisce al Glee Club diventando il solista e la stella spietata del club. Lea e Ben devono quindi unire le forze per detronizzarla. VOGLIO GIRARE QUESTO. Forse lo farò?“.

Nei commenti al post di Murphy, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), i fan si sono detti elettrizzati all’idea di poter tornare ad emozionarsi con il Club purché Murphy riporti sul set il cast originale.