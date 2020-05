La serie Hollywood vi piacerà: ecco la recensione

Il primo episodio della serie Hollywood si apre con Jack Castello: viso d’angelo, affascinante, occhi azzurri con il sogno di fare l’attore. Ogni mattina va davanti gli Ace Studios (gli studi cinematografici in cui è ambientata gran parte della storia) sperando in un colpo di fortuna che lo porti nell’Olimpo del cinema. Ma con due gemelli in arrivo, le bollette e l’affitto da pagare Jack è costretto a trovare un lavoro sicuro. Un giorno il suo cammino si incrocia con quello di Ernie, interpretato da Dylan McDermott: la sua pompa di benzina si rivela davvero proficua per Jack, anche se per il suo sogno è costretto non solo a mettere il carburante ma anche a regalare piacere a clienti di qualsiasi età. Ma la ‘Buoncostume’, un reparto della polizia che si occupa della difesa della pubblica morale, è sempre dietro l’angolo. “La Buoncostume fa parte del pacchetto. Questa città si fonda su questa ipocrisia. I film dipingono una immagine di una sana virtù americana, no? Ma la gente che fa quei film è marcia fino al midollo”. Le parole di Ernie racchiudono in modo esaustivo l’essenza dell’industria cinematografica di quegli anni, anche se sotto alcuni aspetti è molto attuale. Con lo scorrere delle scene vengono presentati anche gli altri protagonisti. “I film non mostrano solo com’è il mondo, ma anche come può essere. E se cambiamo il modo di fare film, cogliendo l’occasione di raccontare una storia diversa, si può cambiare il mondo”, dice Raymond in una scena della serie. Quell’occasione di cambiamento l’ha colta Avis Amberg (interpretata da una straordinaria, ribelle e sempre alla moda Patti LuPone), moglie di Ace Amberg, capo degli Ace Studios. L’assenza del retrogrado Ace permette ad Avis di rompere gli schemi di Hollywood e del Codice Hays (che prevedeva dei principi atti ad evitare un’eventuale turbamento della moralità degli spettatori) e di portare al cinema titoli scritti, diretti e interpretati da tutte quelle categorie di persone che l’industria cinematografica lasciava fuori, come i neri e gli omosessuali. Avis al potere non ha rappresentato il ‘The End’ che saluta gli spettatori in una sala cinematografiche ma ha scritto l’inizio del cambiamento.