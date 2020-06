Tenet di Christopher Nolan: ecco il trailer

Tenet di Christopher Nolan prossimamente al cinema distribuito da Warner Bros: viaggi nel tempo, azione e adrenalina nel nuovo trailer

Viaggi nel tempo, adrenalina, azione e colpi di scena mozzafiato. Elementi che caratterizzano la cinematografia di Christopher Nolan e che ritroviamo anche nel nuovo trailer del suo ultimo Tenet: un film epico d’azione che si svolge nel mondo dello spionaggio internazionale. Questi sono i primi elementi svelati del film la cui trama ufficiale non è stata ancora diffusa. Prossimamente al cinema, Tenet sarà distribuito al cinema in tutto il mondo da Warner Bros. Pictures.

Il cast internazionale coinvolto è formato da John David Washington al fianco di Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, con Michael Caine e Kenneth Branagh.

Scritto e diretto dal regista di Inception, la pellicola è stata realizzata con un mix di IMAX e pellicola in 70mm, ed è stato girato in sette diversi paesi. Inoltre, Nolan ha prodotto il film insieme a Emma Thomas con Thomas Hayslip in veste di produttore esecutivo.

Il team creativo di Nolan, che ha lavorato dietro le quinte, comprende il direttore della fotografia Hoyte van Hoytema, lo scenografo Nathan Crowley, la montatrice Jennifer Lame, il costumista Jeffrey Kurland, il supervisore degli effetti visivi Andrew Jackson e il supervisore degli effetti speciali Scott Fisher. La colonna sonora di Tenet, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è opera del compositore Ludwig Göransson.