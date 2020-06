La cultura non si ferma: online su YouTube i manoscritti filologici leopardiani della Biblioteca Palatina consegnati dal poeta a Louis de Sinner

I manoscritti filologici leopardiani consegnati dal poeta a Louis de Sinner dopo il loro primo incontro a Firenze ed entrati nella collezione della Biblioteca Palatina alla morte dell’editore svizzero nel 1860.

Questo il contenuto del video https://www.youtube.com/watch?v=o8XznIqRzZ4 pubblicato sul canale YouTube del Ministero per i beni e le attività culturali e per il Turismo.

Una vicenda che testimonia le difficoltà conosciute in vita da Giacomo Leopardi riguardo l’edizione e la pubblicazione dei propri lavori, ripercorsa nella narrazione attraverso le lettere e le annotazioni manoscritte passate con l’intero fondo alla Biblioteca Nazionale Centrale dopo l’Unità d’Italia.

Il video della Biblioteca Nazionale di Firenze sui manoscritti filologici leopardiani, così come quelli degli altri Istituti del Ministero, mostra non solo il patrimonio e ciò che è abitualmente accessibile al pubblico, ma anche il dietro le quinte dei beni culturali.

Tutti i contributi prodotti dalle istituzioni culturali del nostro Paese in queste settimane di lockdown vengono raccolti, oltre che sul canale YouTube del Mibact, nel data base complessivo consultabile sulla pagina “La cultura non si ferma” del sito del MiBACT https://www.beniculturali.it/laculturanonsiferma, in continuo aggiornamento.