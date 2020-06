Amici Speciali: Stash e i The Kolors rinunciano alla finale

Irama, Stash e i The Kolors, Michele Bravi e Alessio Gaudino. Sono loro i finalisti di Amici Speciali con Tim insieme per l’Italia , lo show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi nato per raccogliere fondi per la Protezione Civile per far fronte all’emergenza Covid-19. L’appuntamento con la finale è per domani, 5 giugno, ma senza il gruppo capitanato da Stash. La band, come si legge sui social del programma, ha deciso di abbandonare la competizione benefica.

Le parole di Stash: “Pur essendo molto lusingato di essere scelto come finalista, io sin da subito mi son sentito di rinunciare a quel posto. Seppur simbolico, quel trofeo è pur sempre un’opportunità ed io ne ho avute già tante in questo posto. La coppa l’ho alzata già nel 2015 e da due anni sono professore in questa scuola e gran parte dei ragazzi che vedete in questo programma li ho interrogati, li ho consigliato e li ho visti crescere artisticamente. Quindi, mi sembra giusto rinunciare. A decidere chi prenderà il mio posto saranno gli altri tre finalisti, esattamente come hanno fatto con me (durante la semifinale, ndr)”.