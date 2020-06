Mystique, il delfino che porta doni dall’oceano in cambio di cibo, è una star in Australia: ecco il video del curioso cetaceo

Regali “oceanici” in cambio di cibo. E’ la simpatica abitudine di Mystique, un delfino di 29 anni che ha scoperto come farsi ricompensare dagli umani.

Coralli, conchiglie, bottiglie antiche, sono solo alcuni dei tesori che il cetaceo recupera dal fondo del mare e porta ai visitatori del Barnacles Cafe e Dolphin Feeding, a Tin Can Bay in Australia.

Ogni volta che il delfino porta un regalo, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), i volontari e i visitatori del centro lo ricambiano con un pesce.

Secondo i volontari, l’abitudine di Mystique di portare regali è stata più frequente durante la pandemia di coronavirus, dopo la chiusura del centro, probabilmente perché gli mancavano le attenzioni dei visitatori.