Asino rivede il padrone e piange: ecco il video

Asino rivede il padrone dopo due mesi e piange: ecco il video emozionante girato in Spagna che ha fatto il giro del mondo e commosso il web

Il suo nome è associato a ignoranza e testardaggine. Eppure l’asino è tra gli animali più intelligenti e affettuosi del pianeta. Non deve sorprenderci quindi che siano in grado di affezionarsi a noi esseri umani. Come ha fatto questo adorabile ciuchino che, dopo 2 mesi di quarantena, si “commuove” nel ritrovare il suo umano.

Durante il lockdown in Spagna, Ismael Fernández non si è potuto recare alla fattoria di famiglia a El Borge, e per due mesi circa non ha potuto rivedere né il fratello, né il suo amato asino domestico, Baldomera.

Ma una volta allentate le restrizioni, il ragazzo è corso dal suo amico ciuco. I due non hanno retto all’emozione: Ismael si è lasciato andare alle lacrime, e anche l’asino è impazzito di gioia, quasi come piangesse per l’emozione. L’incontro commovente, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è stato ripreso in un video diventato virale.