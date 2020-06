Condé Nast crea il glossario della moda sostenibile

Contiene oltre 250 termini, completi di riferimenti per letture di approfondimento.

Suddiviso in quattro aree tematiche chiave: emergenza climatica; impatto ambientale della moda; impatto economico, culturale e sociale della moda e nozioni fondamentali di moda e sostenibilità, con l’aggiunta di 10 aree sotto tematiche che trattano alcuni aspetti must-know in materia di moda e sostenibilità.

Aggiornato regolarmente con nuove definizioni per riflettere l’evoluzione del dibattito su emergenza climatica, moda e cambiamento sociale.

«Portare avanti la sensibilizzazione sulla crisi del cambiamento climatico è fondamentale, ma adesso è diventato altrettanto importante far progredire il dibattito globale sul clima e focalizzarsi su soluzioni attuabili. Nel contesto del dibattito su come rendere la moda più sostenibile, ritengo che nel nostro settore sia necessario disporre di un linguaggio condiviso e una serie di definizioni scientificamente accurate alle quali poter far riferimento. Con l’aiuto dei nostri ricercatori partner, continueremo ad aggiornare il nostro glossario» dichiara Wolfgang Blau, Global Chief Operating Officer e Presidente Internazionale di Condé Nast

Il Glossario è stato concepito in risposta alla necessità identificata dai caporedattori di Vogue di elaborare linee guida editoriali e risorse formative più solide per guidare la divulgazione in materia di moda sostenibile. Alcuni dei brand media di Condé Nast più seguiti, tra cui Vogue, GQ, Wired e Vanity Fair, concentrano i propri contenuti sulla tematica del cambiamento climatico e sull’educazione del lettore verso uno stile di vita più sostenibile. Il Glossario si presenta come un alleato dei team editoriali e dei lettori di tutto il mondo, rafforzando al contempo l’autorità dell’azienda in qualità di voce di riferimento nel dibattito pubblico sulla sostenibilità.