Batwoman 2: Stephanie Beatriz al posto di Ruby Rose

Nel frattempo, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), la Beatriz, conosciuta per le sua interpretazione nella serie Brooklyn Nine-Nine nel ruolo della detective Rosa Diaz e nel film In the Heights – Sognando a New York di Jon M. Chu, sta mandando avanti sul suo profilo Twitter una candidatura appassionata per il ruolo di Batwoman. L’attrice, molto astuta, ha informato i suoi fan in un tweet di stare leggendo tutto su questo personaggio e che si è tinta i capelli di rosso.

*reads everything about Batwoman — Stephanie Beatriz (@iamstephbeatz) May 20, 2020

Ancora non è arrivata la conferma ufficiale in merito all’ingaggio della Beatriz, ma due cose sono certe: la prima è che Stephanie Beatriz ha dichiarato circa quattro anni fa di essere bisessuale (e questo sarebbe coerente con l’essenza di Batwoman); la seconda, invece, è che la Rose non ha svelato il motivo del suo abbandono. L’attrice ha solo dichiarato di aver “preso la difficile decisione di non ritornare come Batwoman nella prossima stagione. Non è stata una decisione presa alla leggera in quanto rispetto molto il lavoro di tutto la crew“.