Una foto manda in tilt il sistema Android: ecco perché

C’è una foto “maledetta” che manda in tilt il sistema Android sugli smartphone a causa dei suoi colori: ecco quale è

Si chiama “wallpaper crash” il nuovo rischio per gli smartphone Andorid. E non è un virus.

La foto qui sopra, se usata come sfondo, manda in tilt il sistema operativo mobile.

I più a rischio, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), sembrerebbero essere gli smartphone aggiornati con Android 10, in particolare Samsung e Google, mentre sembrano essere al sicuro gli utenti Huawei.

Ma la foto è davvero “maledetta”? No, ovviamente. Come spiegato dal sito Android Authority, il problema è lo spazio colore dell’immagine che va oltre ciò che l’interfaccia utente del sistema Android (SystemUI) può gestire, provocandone un arresto anomalo.

In parole semplice, la foto “maledetta” è di tipo “RGB”, mentre il sistema operativo gestisce immagini tipo “sRGB” per lo sfondo.

In caso fossi caduto vittima di questo bug, nella peggiore delle ipotesi l’unica soluzione è quella di ripristinare le impostazioni di fabbrica del telefono. Ciò implica la perdita di dati, a meno che non si sia fatto un backup precedentemente.