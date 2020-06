Rivolte negli Stati Uniti: Casa Bianca sotto assedio

Stati Uniti in fiamme per le rivolte dopo l’uccisione di George Floyd, Casa Bianca sotto assedio e Trump nel bunker: tre morti negli scontri di questa notte

Un’altra notte di sangue e scontri negli Stati Uniti. Le proteste per l’omicidio di George Floyd hanno raggiunto il sesto giorno consecutivo, allargandosi in tutto il paese. Intanto, il presidente Donald Trump resta asserragliato nella Casa Bianca, in attesa di decidere quale azioni intraprendere.

TRE MORTI NEGLI SCONTRI DI QUESTA NOTTE

Sono tre, spiega l’agenzia Dire (www.dire.it), i manifestanti che hanno perso la vita questa notte: due a Davenport, Iowa, e uno a Louisville, Kentucky, ucciso da colpi di pistola esplosi dalla polizia per sgomberare un parcheggio.

Violenze anche a Washington Dc, New York e Philadephia. Nonostante il coprifuoco, infatti, i manifestanti sono scesi in piazza e si sono confrontati in duri scontri con la polizia. Secondo la Cnn, numerosi edifici sono stati dati alle fiamme e decine di manifestanti sono stati arrestati.

Continua intanto lo schieramento della Guardia Nazionale, attualmente attivata in 27 stati mentre il coprifuoco, imposto in più di 40 città, è stato violato quasi ovunque. Numerosi anche gli arresti: nella sola New York, questa notte sono state fermate più di 250 persone.

DONALD TRUMP ASSERRAGLIATO NELLA CASA BIANCA

Intanto l’America attende che il presidente Donald Trump prenda una posizione ufficiale. Secondo quanto riferito dalla Cnn, Trump ha trascorso la domenica asserragliato nella Casa Bianca dopo che le proteste di venerdì sera avevano costretto lui e la sua famiglia a rifugiarsi nel bunker sotterraneo.