Murphy racconta il suo debutto con “Merith”

Elektra Records/Warner Music Italy, negli ultimi mesi, è tornata a fare notizie per l’acquisizione di Achille Lauro, che è diventato direttore creativo della storica etichetta. La casa discografica sta vivendo, così, una nuova era alimentata da una serie di giovani artisti che promettono scintille. Tra questi c’è Murphy, cantante e producer di Salerno, classe 1994. Il suo singolo di debutto è “Merith”, un brano dalle sonorità urban avvolgenti che è un biglietto da visita perfetto per conoscere Murphy e la sua musica. Il singolo è una fotografia, un’istantanea di una ragazza che fuma una Merith, mentre balla in bilico tra sensualità e dannazione.

Di questo e molto altro ne ha parlato in un’intervista a distanza con la Dire Giovani (www.diregiovani.it).

“Merith” è solo il primo passo nel percorso di Murphy in Elektra Records. L’artista sta lavorando a tanti altri pezzi che comporranno, prima o dopo, un disco. Un lavoro che, ci ha anticipato lo stesso Murphy, sarà “rinascimentale”. Al suo fianco in questo processo il collettivo OBE, che da anni lo accompagna nei suoi progetti e condivide con lui la passione per la musica.

BIOGRAFIA

Si avvicina subito al mondo dell’arte, cominciando come DJ di un collettivo della sua città, che lo porta fin da ragazzino ad avere un contatto strettissimo con la musica.

La sua identità artistica spazia tra rap, soul, black music, house, rock e musica elettronica. Si approccia al mondo della produzione e della scrittura, formando con gli amici il collettivo OBE, con il quale pubblica il suo primo lavoro in studio “Rough Pages Volume 1”.

Successivamente si trasferisce a Milano, dove continua la sua crescita artistica e musicale con la pubblicazione di vari singoli e collaborazioni. L’ambiente urban che ha da sempre caratterizzato la sua musica, resta una costante nel suo universo artistico.