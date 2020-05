Nusia in radio con il singolo “Eastwood Eyes”

Nusia in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali con il nuovo singolo “Eastwood Eyes” con il featuring di Daniel Danielson

In radio e digitale “EASTWOOD EYES”, il nuovo singolo di NUSIA con il featuring di Daniel Danielson. Il brano scritto dalla stessa Nusia insieme a Dario Valle, prodotto da Franco Micalizzi per l’etichetta New Team Music, comunica il bisogno di nuovi eroi silenziosi e affascinanti come Clint Eastwood.

«Sono un appassionata di cinema, Eastwood è un personaggio che ho sempre amato tanto, essendo il suo sguardo l’origine della mia ispirazione non potevo che intitolarlo così e poi il suo sguardo emana senso di libertà, avventura e coraggio» afferma Nusia.

Dario Valle, autore del brano commenta: «Pensare ad un alchimia insospettata tra il western e l’hip hop è stata la scintilla nella genesi di questo brano». Il brano è accompagnato da un videoclip girato a casa (https://youtu.be/-aTD79Ilfnc).

«A causa dell’emergenza Covid-19 e nonostante avevamo già uno storyboard scritto dal regista Simone Valentini, non abbiamo potuto iniziare le riprese» dichiara Nusia.

BIOGRAFIA

Nasce a Colonia, in Germania, il 22 gennaio da una famiglia di origine siciliana residente nel piccolo paese di Sankt Augustin vicino a Bonn. Durante la scuola dell’obbligo fino alla maturità, cresce fra le due culture, parlando l’italiano a casa e il tedesco a scuola. Viene selezionata per il concorso “Una ragazza per il cinema”, classificandosi seconda. Ottiene subito un contratto a Milano nel campo della moda. Inizia a frequentare l’accademia di teatro “Centro teatro attivo”, dove apprende l’arte recitativa. Frequenta anche il M.A.A.S (music, art and show) un centro di formazione per lo spettacolo. Nel 1999 è co-conduttrice del programma calcistico “Il processo dei tifosi” su Gold Tv. Nel 2000 partecipa al concorso “Miss Italia” entrando tra le 50 finaliste. Di seguito si trasferisce a Roma, lavora come modella e presta il suo volto a varie pubblicità e videoclip, tra cui “Stop America” di Edoardo Bennato e spot per Pepsi, Olivetti, Vodafone, Nissan, Wind.

Nel 2002-2003 affianca Gianni Morandi nelle 16 puntate del programma “Uno di noi” su Raiuno. Sempre nel 2003 viene ingaggiata dalla emittente dedicata al mondo del cinema “Coming soon television”, dove resta fino al 2008 in qualità di conduttrice di vari programmi. Nel 2005, continuando il lavoro a “Coming soon television”, ottiene la conduzione di una rubrica cinematografica nel programma giornalistico “Omnibus” su La7 fino al 2007.

Terminata l’esperienza televisiva, inizia un percorso recitativo di tipo teatrale, entrando a far parte della compagnia “Metis” di Roma ed esibendosi al Teatro dei servi e al Teatro della cometa. In quegli anni, spinta da una grande curiosità verso il mondo e da un forte bisogno di ricerca personale, viaggia molto, visitando l’Asia, le Americhe e l’Europa. Ottiene piccole parti in alcuni film e fiction tv, lavorando con Pupi Avati, Roberto Faenza, Woody Allen e Alexis Sweet.

Ereditata una passione viscerale per la musica dal padre, ex bassista amatoriale, inizia a frequentare la prestigiosa scuola di musica “Saint Louis” a Roma, dove studia chitarra e canto. Ha all’attivo una collaborazione nell’album “Light signs” del compositore italiano Riccardo Ebersbacher, dove collabora ai testi e presta la sua voce a due tracce.. “Tausend und eine Nacht” è il suo primo singolo con la Ultra Music.

Il 19 maggio esce il nuovo singolo “Eastwood Eyes” (feat. Daniel Danielson) per l’etichetta New Team Music.

