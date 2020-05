Mediterranea di Irama è il primo tormentone estivo

È di Irama il primo tormentone estivo. Il cantautore, vincitore di Amici 17, torna su tutte le piattaforme con “Mediterranea”, un singolo che, tra latin pop e sonorità tropicali, segna il vero inizio del nuovo percorso del 24enne, fermo discograficamente al disco “Giovani per sempre”, uscito nel 2019.

Irama, d’altronde, ha abituato il suo pubblico alle hit estive scalando le classifiche con pezzi come “Nera” e “Arrogante”. Pezzi passatissimi in radio e onnipresenti in tutte le playlist vacanziere. “Mediterranea” ha tutti i presupposti per replicare i successi dei precedenti brani.

Già dal primo ascolto, la canzone rimane subito in testa e il tormentone è servito. Irama ha presentato live in anteprima “Mediterranea” ad Amici Speciali, il format di beneficenza in onda per quattro puntate su Canale 5. Il programma di Maria De Filippi nasce con l’intento di raccogliere fondi e materiale di prima necessità per far fronte all’emergenza Coronavirus.

Una questione, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), che Irama ha sostenuto in prima persona anche con l’inedito “Milano”, il singolo in duetto con Francesco Sarcina uscito lo scorso marzo. Il cantante ha dedicato la ballad alla sua città. I proventi della canzone sono andati all’Ospedale Niguarda del capoluogo lombardo.