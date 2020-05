LEGO lancia il nuovo set Lamborghini Sián FKP 37

LEGO presenta il nuovo set Lamborghini Sián FKP 37: il kit comprende 3.696 pezzi e sarà disponibile dal 1 giugno al prezzo di 379,99 euro

Portiere iconiche, colore verde lime, cerchi dorati. Lego ha presentato il nuovo set Technic ‘Lamborghini Sian FKP 37’, per costruire con le proprie mani la supercar made in Italy in scala 1:8. Il kit, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), comprende 3.696 pezzi e sarà disponibile dall’1 giugno al prezzo di 379,99 euro.

Lego ha collaborato con Lamborghini per ricreare nel suo modellino ogni dettaglio della supersportiva italiana. A partire dagli interni, una replica perfetta dell’abitacolo della Sian FKP 37, con un volante in grado davvero di sterzare.

Le portiere Lamborghini ad ala di gabbiano sono state riprodotte anche nel modellino Lego, così come lo spoiler posteriore mobile e i cerchi dorati.

Nel cofano anteriore apribile si cela il cuore della riproduzione Lego: un motore V12 con pistoni mobili e trazione integrale. Completa la parte tecnica una trasmissione sequenziale a 8 rapporti.