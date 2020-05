Gobbi torna con il nuovo singolo “Falene”

Il brano parla di cadute, cioè quelle esperienze della vita, nonostante tutti gli sforzi, avvengono e basta e, il video, ne mostra di non troppo metaforiche, come quella della sua prima Comunione in Chiesa. Il video di Falene difatti è la mise en scene della sua vita, i suoi amici, suo padre famoso campione del programma tv SARABANDA e punto focale della sua vita artistica, tanto che i due vanno in tour insieme: figlio che canta e padre che suona le tastiere.

«Un video senza sovrastrutture, in cui ci si aggrappa all’infanzia e ad alcuni momenti importanti, a un tempo che non tornerà», commenta il cantautore.

Apparentemente ordinario ragazzo dall’espressione imperturbabile, Gobbi si nota non solo per l’innocua e divertente provocazione, ma anche perché bastano poche note per capire che racchiude in se la semplicità complessa di un musicista formato e di un cantautore scanzonato. Anche quando la folla è quella che giornalmente sfila sulle piattaforme di streaming le cose non cambiano, non si rimane indifferenti all’ascolto. È qui difatti che l’artista sta macinando copiosi consensi, con numeri impensabili per un artista emergente al primo singolo, tanto da aggiudicarsi la copertina della playlist Scuola Indie.

Nel 2017, quando Gobbi lascia la provincia per trasferirsi nella metropoli Milanese, le canzoni iniziano a prendere vita, passando dalla cameretta ai palchi della città e, a breve, diventeranno un disco. Melodie semplici, linguaggio comune, eppure una complessità capace di stupire ed entusiasmare, far sorridere e far cantare, il tutto condito da un timbro caldo e affusolato. Gobbi è un artista carismatico, un giullare dell’indie che sa sconvolgere e trascinare.