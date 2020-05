Emma Bonino apre un profilo Instagram: “Ho ceduto”

Emma Bonino arriva su Instagram e apre un profilo lanciando un appello ai giovani: “Cari ragazzi, mettetevi scomodi…”

“Ho deciso di aprire un profilo Instagram. Ho molto resistito, ma oggi ho ceduto perche’ mi interessa dialogare con voi su molti punti di vista ma soprattutto perche’ mi interessa cercare di convincervi che quello che ci sta capitando con il coronavirus e le decisioni che sono state e saranno prese impatteranno moltissimo soprattutto sulla vostra vita e sul vostro futuro. Voglio dirvi chiaramente che e’ a voi che spetta decidere cosa fare del futuro dell’Italia e dell’Europa”. Lo scrive su facebook Emma Bonino.

“Temo che, terminato il periodo dei ‘confini bloccati’ tra paesi- aggiunge-, molti di voi si sentiranno ‘costretti’ ad emigrare per realizzare i propri sogni. Ed e’ bello e importante viaggiare, studiare e cercare occasioni nel mondo ma non deve essere obbligatorio. Tra di voi c’e’ chi vorra’ restare in Italia e chi vorra’ impegnarsi in prima persona per la ricostruzione di questo paese. A voi e’ richiesta non solo la passione politica, ma anche tanta preparazione per affrontare le sfide che abbiamo davanti. Proprio per questo la polemica ‘Europa si’, Europa no’ e’ francamente senza senso. Senza l’Europa che c’e’ saremmo gia’ alla deriva, senza l’Europa che dobbiamo costruire non ci sara’ futuro per voi e per la liberta’ e la democrazia”.

“Quando avverti un’ingiustizia – dice ancora la Bonino come riferisce la Dire (www.dire.it) -, quando dal lamentarti passi al voler agire, in quel momento, stai gia’ cominciando a fare politica. Cosi’ e’ stato per tutta la mia vita: non sono stata io a scegliere la politica, la politica radicale ha scelto me. A chi mi chiede se avevo paura quando mi auto denunciai e poi fui arrestata per la battaglia contro l’aborto clandestino, rispondo di no: era solo la cosa giusta da fare”.

“Qualche anno fa, assieme ad altri, abbiamo creato +Europa sfidando la corrente e molti ci davano dei folli. Oggi tutti sanno (anche se fanno finta di no) che ce ne serve di piu’. Ma +Europa e’ nata per voi e per il vostro futuro, non per me. Il mio futuro e’ gia’ dietro le spalle. È e deve essere il vostro progetto, non solo il nostro”.

“Sara’ difficile? Si’. È necessario? Di piu’. Sono pronta a lavorare con voi, quindi mettetevi scomodi, vi aspetto, perche’ ricordate: non c’e’ crimine maggiore che stare con le mani in mano”, conclude Emma Bonino.