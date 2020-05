Diritto d’autore: parte la campagna #404COPYRIGHT per chiedere il recepimento della Direttiva. Mogol (SIAE): “Fate presto, fate subito”

Attivo il sito http://www.404copyright.it/ dove sarà possibile sottoscrivere la lettera aperta con cui il Presidente SIAE Giulio Rapetti Mogol ha rivolto un appello al Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, al Ministro per i beni e le attività culturali e il turismo Dario Franceschini e al Sottosegretario di Stato con delega all’editoria Andrea Martella affinché venga recepita al più presto nel nostro ordinamento la Direttiva europea sul Copyright.

È “quello strumento che con tanta fatica noi autori abbiamo ‘conquistato’ a Bruxelles e poi a Strasburgo, strappando un testo nuovo, fondamentale, contro i giganteschi players della rete – scrive il Presidente Mogol a proposito della campagna #404COPYRIGHT -. Dal primo giorno mi sono precipitato nelle euro-stanze a gridare: loro hanno i miliardi, noi abbiamo ragione. Perché la cultura è moltissimo nella nostra vita – e ce ne siamo accorti in questi tremendi mesi – ma la cultura, se non è ricompensata, muore”.

Oggi il diritto d’autore non è tutelato contro lo strapotere dei giganti del web: per questo le opere degli artisti, frutto del loro lavoro e della loro creatività, diventano come una pagina web alla quale non si può accedere. Da qui il nome della campagna lanciata da SIAE, “404: copyright not found”. Attraverso un semplice paragone, la mancanza di tutela del diritto d’autore sulla rete viene associata alla pagina 404 che è la pagina non trovata, come sa chiunque abbia mai navigato su internet.

Alla lettera aperta, che è diventata una vera e propria petizione, hanno già dato il loro sostegno numerosi autori, artisti e personaggi del mondo della cultura.

Ma non basta: “E’ una battaglia che dobbiamo chiedere a tutti i cittadini italiani di condividere, affinché anche le generazioni future possano continuare a contare sulla creazione di opere che tutelano la nostra identità e le nostre vite” ha dichiarato il Presidente Mogol.

Hanno già aderito alla campagna #404COPYRIGHT:

Federica Abbate, Stefano Accorsi, Al Bano, Francesco Amore, Roberto Andò, Alessandro Angrisano, Biagio Antonacci, Angelo Argento, Euridice Axen, Claudio Baglioni, Alessandro Bagnato, Angelo Barbagallo, Alessia Barela, Marco Baroni, Jonis Bascir, Giorgio Battistelli, Mia Benedetta, Sonia Bergamasco, Matilde Bernabei, Dino Bernarda, Alberto Bertoli, Marco Betta, Giulia Bevilacqua, Toni Biocca, Marco Biscarini, Davide Boario, Andrea Bocelli, Chiara Boni, Andrea Bosca, Michele Braga, Valeria Bruni Tedeschi, Claudio Buja, Nino Buonocore, Paolo Buonvino, Giovanni Caccamo,Paolo Calabresi, Maria Pia Calzone, Fabrizio Campanelli, Milena Canonero, Cristiana Capotondi, Stefano Caprioli, Tommy Caputo, Claudio Carboni, Mattia Carratello, Marco Cascone, Caterina Caselli, Pasquale Catalano, Francesco Cerasi, Valentina Cervi, Michela Cescon, Charlie Charles, Roberto Cicutto, Carlo Conti, Giordano Corapi, Tilde Corsi, Vittorio Costa, Carolina Crescentini, Luca Cresta, Maddalena Crippa, Mario Crispi, Maria Grazia Cucinotta, Valentina D’Agostino, Caterina D’Amico, Masolino D’Amico, Silvia D’Amico, Nino D’Angelo, Sal Da Vinci, Ferruccio De Bortoli, Luca De Fusco, Guido De Gaetano, Francesca De Martini, Giuseppe De Martino, Aldo De Scalzi, Andrea De Sica, Christian De Sica, Davide Devenuto, Adele Di Palma, Franco Donato, Gianni Drudi, Alessandra Drusian, Paola Dubini, Riccardo Eberspacher, Franco Eco, Nicoletta Ercole, Ernia, Roby Facchinetti, Roberto Faenza, Bruno Falanga, Andrea Farri, Isabella Ferrari, Dante Ferretti, Elda Ferri, Irene Ferri, Luigi Ferri, Gianluca Festa, Jacopo Fiastri, Ficarra, Camilla Filippi, Beppe Fiorello, Rosario Fiorello, Frank Fogliano, Fabrizio Fornaci, Paolo Franchini, Paolo Fresu, Daniele Furlati, Massimiliano Gallo, Matteo Garrone, Paolo Genovese, Claudia Gerini, Riccardo Giagni, Mario Gianani, Fabrizio Gifuni, Marco Tullio Giordana, Valeria Golino, Alfredo Gramitto Ricci, Andrea Grant, Lucio Gregoretti, Virginia Guastella, Monica Guerritore, Caterina Guzzanti, Sabrina Impacciatore, Antonio Isgrò, Kaballà, Omar Lambertini, Mario Lavezzi, Massimiliano Lazzaretti, Edoardo Leo, Piero Leonardi, Giancarlo Leone, Matteo Levi, Ricardo Levi, Luciana Litizzetto, Giovanni Lo Cascio, Vito Lo Re, Francesca Lo Schiavo, Maurizio Lombardi, Luigi Lopez, Daniele Luchetti, Giovanni Luisi, Piero Maccarinelli, Sebastiano Maffettone, Alessandro Maia, Stefano Mainetti, Marco Malvaldi, Vinicio Marchioni, Francesco Ranieri Martinotti, Franco Micalizzi, Giulia Michelini, Paola Minaccioni, Popi Minellono, Giovanni Minoli, Alessandro Molinari, Piero Montanari, Ennio Morricone, Gianna Nannini, Carlotta Natoli, Edoardo Natoli, Enrico Nigiotti, Filippo Nigro, Totò Onnis, Ferzan Ozpetek, Claudio Pacini, Claudia Pandolfi, Gino Paoli, Rocco Papaleo, Giorgio Pasotti, Agostino Penna, Paola Perilli, Gue Pequeno, Gabriella Pescucci, Picone, Leonardo Pieraccioni, Nicola Piovani, Giuseppe Pirazzoli, Pivio, Michele Placido, Gianluca Podio,Paola Poli, Mimmo Politanò, Marco Pontecorvo, Claudia Potenza, Romina Power, Alessandro Preziosi, Roberto Procaccini, Salvo Pulvirenti, Andrea Purgatori, Alfredo Rapetti Mogol, Giulio Rapetti Mogol, Stefano Ratchev, Roberto Razzini, Danilo Rea, Stefano Reali, Giacomo Rendine, Tony Renis, Antonio Ricci, Fabio Ricci, Mario Rivera, Antonella Rizzi, Stefania Rocca, Rkomi, Gianni Romoli, Serena Rossi, Francesco Ruggiero, Francesco Rutelli, Enrico Sabena, Nicola Sacchelli, Fabrizio Sacchi, Gabriele Salvatores, Amanda Sandrelli, Stefania Sandrelli, Maya Sansa, Claudio Santamaria, Giuseppe Sasso, Lina Sastri, Riccardo Scamarcio, Stefano Scherini, Francesco Scianna, Dino Scuderi, Kristian Sensini, Piero Sermonti, Shablo, Andree Shammah, Sfera Ebbasta, Giovanni Soldati, Paolo Sorrentino, Ambrogio Sparagna, Filippo Sugar, Piero Sugar, Stefano Switala, Giuliano Taviani, Maurizio Tedesco, Carolina Terzi, Nicola Tescari, Lorenzo Tomio, Giuseppe Tornatore, Riccardo Tozzi, Thomas Trabacchi, Francesca Romana Trainini, Erasmo Treglia, Alessandro Usai, Angelo Valsiglio, Ornella Vanoni, Gennaro Ventimiglia, Carlo Verdone, Tony Verona, Alberto Veronesi, Roberto Villata, Federica Vincenti, Paolo Virzì, Paolo Vivaldi, Marco Werba, Giuseppe Zeno, Renato Zero.