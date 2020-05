Sondaggi politici: Lega ancora giù, Calenda è la sorpresa

Azione di Carlo Calenda potrebbe valere il triplo se, alle elezioni, si presentasse alleato del Pd. E’ quanto emerge da un sondaggio EuromediaResearch commissionato dall’agenzia Dire, condotto con 2mila interviste telefoniche e via web tra un campione prestratificato tra il 20 e il 21 maggio.

Alla domanda “Carlo Calenda e’ il leader del movimento politico Azione. Lei pensa che potrebbe votarlo in un prossimo futuro o esclude di poterlo fare?” il 3,1% degli intervistati risponde “si’, in ogni caso”. La percentuale raddoppia fino al 6,6 per la risposta “si’, se si presentasse da solo (con un’operazione di rottura e un posizionamento indipendente)”.

Addirittura triplica se Calenda si alleasse al centrosinistra: il 9,6 degli elettori lo sceglierebbe “se si presentasse in alleanza col Partito democratico all’interno dell’area di centrosinistra (componente liberaldemocratica)”.

Il totale dei disposti a votarlo e’ il 19,3%; mentre il 68,6 dice “no”.

Inoltre, il 28,9% degli intervistati e’ convinto che “Carlo Calenda ha maggiori possibilita’ di risultare vincente e/o di emergere politicamente e mediaticamente” se alleato del Pd e del centrosinistra. La percentuale scende al 20,9 per un Calenda che si presenta da solo.

Per quanto riguarda la fiducia calcolata su competenza, credibilita’ e capacita’ di ricoprire un ruolo, Calenda e’ apprezzato a livello trasversale: 32,3% fra gli elettori del Pd, dal 18,3% di quelli di Forza Italia e dal 15,9 di Fratelli d’Italia.