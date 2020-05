Luca Guadagnino dirigerà il remake di Scarface

Luca Guadagnino dirigerà il reboot di Scarface scritto dai fratelli Joel e Ethan Coen: a produrre il film sarà la Universal Pictures

È ufficiale: Luca Guadagnino dirigerà il reboot di Scarface. Dopo la versione di Howard Hawks nel 1932 e quella di Brian De Palma del 1983, il regista di Chiamami col tuo nome tornerà dietro la macchina da presa alla regia del film scritto dai fratelli Joel e Ethan Coen. A produrre il film sarà la Universal Pictures ma ancora non è stato rivelato chi interpreterà Tony Montana, che nella pellicola di De Palma è interpretato da Al Pacino. Un personaggio iconico, alle prese con l’ascesa nel mondo della criminalità, entrato fin da subito a far parte della storia del cinema.

I PROGETTI DI LUCA GUADAGNINO

Oltre a ‘Cercami’, Luca Guadagnino come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) è coinvolto in ‘Born To Be Murdered’, thriller con Alicia Vikander e John David Washington, in veste di co-produttore. Inoltre, Guadagnino è alla regia di ‘We Are Who We Are’ – la serie targata HBO su alcuni adolescenti che vivono in una base militare americana sul territorio italiano, di ‘Blood On The Tracks’, ispirato all’album di Bob Dylan e de ‘Il Signore delle Mosche’, il remake che Guadagnino dirigerà per Warner Bros.