Lady Gaga lancia la palette di ombretti Stupid Love

Dopo il successo della linea di make-up ispirata a ‘Born This Way’, Lady Gaga torna nel mondo dei trucchi con la palette di ombretti ‘Stupid Love’, ispirata al suo sesto album Chromatica. I nuovi eyshadow sono già disponibili su Amazon e sul sito di Haus Laboratories.

“Sono così felice di presentarvi la palette di ombretti Stupid Love che abbiamo creato prendendo ispirazione da Chromatica. È composta da sfumature brillanti e puoi truccarti con creatività, gentilezza e AMORE“, ha scritto Gaga sui social.

La cantante, ballerina e attrice è in radio con il singolo Rain on Me, in featuring con Ariana Grande. Il brano segue l’uscita di Stupid Love. Le due tracce sono contenute nel nuovo lavoro di Lady Germanotta, in uscita il 29 maggio. La release del disco, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), era inizialmente in programma per il 10 aprile, ma l’emergenza Coronavirus ha costretto l’artista a posticipare il debutto.