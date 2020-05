Lady Gaga e Ariana Grande svelano “Rain on me”

Non prendete impegni per il 22 maggio: arriva il nuovo singolo di Lady Gaga e Ariana Grande. Ad annunciarlo la stessa pop star sui social, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it). Il brano, dal titolo ‘Rain on me’, sarà in featuring con un’altra grande amatissima stella del pop: Ariana Grande.

La canzone sarà contenuta in ‘Chromatica’, il sesto album di Lady Germanotta atteso per il 29 maggio. La release del disco era inizialmente in programma per il 10 aprile, ma l’emergenza Coronavirus ha costretto l’artista ha posticipare il debutto.

Il progetto discografico di Gaga è stato anticipato dal singolo ‘Stupid Love’: