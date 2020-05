Gatto prova il tapis roulant: il video è virale

Il gatto prova il tapis roulant: l’esperimento per studiare le reazioni del felino si è trasformato in un video esilarante diventato virale

Un “esperimento” per studiare le reazioni di un gatto si è trasformato in un video esilarante diventato virale.

Walter Santi, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), ha lasciato il suo tapis roulant incustodito per incuriosire il suo micio Indy. Inizialmente titubante, il piccolo felino ha via via preso confidenza con l’attrezzo, fino a salirci sopra. Tra una rotolata per terra e un’altra, il gatto alla fine ha concluso il suo allenamento e, da bravo sportivo, ha spento con i denti il macchinario.