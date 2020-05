Cole Sprouse e Lili Reinhart si sono lasciati dopo tre anni di love story: la cristi tra i due attori secondo rumors andava avanti da mesi

La relazione tra Cole Sprouse e Lili Reinhart è arrivata al ‘finale di stagione’. Come rivela Pag Six, le star della serie Riverdale si sarebbero lasciati, dopo un lungo periodo di crisi, prima dello scoppio della pandemia Covid. Ma non c’è alcuna conferma ufficiale.

Le voci sulla relazione d’amore tra i due sono iniziate a circolare nel 2017, ma hanno ufficializzato il loro fidanzamento soltanto nel 2018. Dopo tre anni di intensa love story tra i due attori è finita ma, a quanto dicono i rumor, sarebbero rimasti in rapporti amichevoli.

TORNERANNO INSIEME?

I fan, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), sperano che i due giovani attori possano ritornare insieme, anche se sembra non esserci la voglia di un ritorno di fiamma. Lili, infatti, ha cancellato dai suoi social le foto che la ritraevano insieme al suo Cole.