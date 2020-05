Aria di crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sarebbe tornata la crisi. A lanciare l’indiscrezione è stato il settimanale Chi. Sul giornale diretto da Alfonso Signorini si legge che tra la showgirl e l’ex ballerino, ora conduttore in ascesa, non tiri una buona aria. La causa, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) sarebbe “la quarantena e il lavoro di lui, i due sembrano essersi ancora una volta allontanati, anche se sui social continuano a seguirsi“. Rumors, però, dicono che De Martino abbia tradito Belen. Ma su questo non è arrivata una conferma ufficiale.

Sempre su Chi si legge che l’ex fidanzato di Belen Rodriguez e di Giulia De Lellis abbia cenato nello stesso ristorante in cui si trovavano la showgirl con suo fratello Jeremias. Il pilota di Moto Gp e la Rodriguez, però, non hanno lasciato insieme il ristorante: lei ha lasciato il locale con il fratello e lui con un amico. Le voci sul ritorno di fiamma tra i due sono state smentite dalla stessa Belen che, in un video pubblicato su Instagram, ha dichiarato che per lei, queste, “non sono giornate facili. Ma una cosa la voglio dire e voglio che esca dalla mia bocca perché ogni volta che apro internet e leggo degli articoli di gossip (su di me, ndr) da donna mi sono rotta le palle. Sono stanca di leggere articoli internet che travisano e cambiano completamente la situazione delle cose. Questo è un momento difficile per me perché non me l’aspettavo e non me ne assumo la responsabilità nelle colpe perché sono una mamma, tengo alla mia famiglia, tengo al mio rapporto e sono un essere umano e sono una donna che soffre come tutte le altre: quando vedo scrivere illazioni sul mio conto non ci sto più. Se io vado in giro per la città e per caso arrivano delle persone non è colpa mia, né una responsabilità mia né tanto meno una cosa organizzata da me. Se io sono in giro e arrivano delle persone (si riferisce all’arrivo di Iannone nel ristorante, ndr) non è colpa mia o una cosa organizzata da parte mia. Le m******te e non le dico e odio la gente calcolatrice”.

ECCO LE PAROLE DI BELEN