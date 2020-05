J.K. Rowling pubblica gratis The Ickabog

J.K. Rowling pubblica gratuitamente il romanzo The Ickabog: saranno disponibili online uno o più capitoli al giorno

Un capitolo al giorno, forse anche due. È quanto annunciato da J.K. Rowling, che ha iniziato la pubblicazione online di un nuovo libro destinato ai bambini.

‘The Ickabog’, questo il titolo, sarà fruibile gratuitamente sul sito web dedicato. Ogni giorno, tra il 26 maggio e il 10 luglio, saranno rilasciati uno o più capitoli, al momento solo in lingua inglese. Il libro sarà poi pubblicato in edizione fisica a novembre.

“Ho intenzione di donare tutti i miei diritti d’autore- scrive la Rowling sul suo sito web- per aiutare le persone che sono state colpite dal coronavirus”.

Rowling iniziò a scrivere la storia di ‘The Ickabog’ diversi anni fa, quando stava ancora finendo la stesura dei libri di ‘Harry Potter’. L’intenzione era quella di pubblicarlo una volta che si era conclusa la saga del maghetto.

“Ho avuto l’idea di ‘The Ickabog’ tanto tempo fa e l’ho letto ai miei due bambini più piccoli, capitolo per capitolo ogni sera, mentre ci lavoravo”, scrive J.K. Rowling sul sito.

“Tuttavia – prosegue la scrittrice come riferisce la Dire Giovani (www.diregiovani.it) – quando è arrivato il momento di pubblicarlo, ho deciso di dedicarmi a un libro per adulti, ed è così che ‘The Ickabog’ è finito in soffitta”.

‘The Ickabog’, spiega la Rowling, è una storia sulla verità e l’abuso di potere. Temi senza tempo che potrebbero essere applicati a qualsiasi epoca o paese.