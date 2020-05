India, la bellezza dello scoiattolo arcobaleno

India, la straordinaria bellezza dello scoiattolo arcobaleno: ecco il video degli esemplari di questa specie nota per la sua pelliccia variopinta

Grandi e colorati come un arcobaleno. Sono i “Ratufa indica”, o scoiattolo gigante indiano, una specie nota per la sua pelliccia variopinta, che spazia dalle sfumature marroni, arancioni, blu e viola. La natura ha regalato a questi esemplari una colorazione così particolare da renderli incredibilmente belli.

Originario dell’India come suggerisce il nome, lo scoiattolo gigante indiano raggiunge in media i 36 cm di lunghezza del corpo, con una coda che può arrivare a 45 cm. Come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è anche in grado di compiere salti fino a 6 metri di distanza per spostarsi da un albero all’altro.