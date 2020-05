Elettra Lamborghini ed Afrojack verso le nozze

Elettra Lamborghini ed Afrojack verso il matrimonio: i bookmakers prevedono anche l’arrivo di un figlio, opzione offerta agli scommettitori a 2,75

Un fidanzamento scoccato nel 2018 ed un matrimonio in vista con dichiarazione il giorno di Natale del 2019. Una relazione più che salda, dunque, quella tra Elettra Lamborghini ed Afrojack, che sono sicuramente una delle coppie più chiacchierate del momento. I video e le foto veicolate a mezzo social, del resto, lo fanno capire con chiarezza. Ma dopo le nozze potrebbe arrivare un bebé?

Per i due non sarebbe un’ipotesi da scartare. Afrojack – pseudonimo del dj e producer olandese Nick van de Wall – ha già una figlia (Vegas) nata da una breve relazione con la modella connazionale Amanda Balk, ma potrebbe coronare l’idillio con l’ereditiera con l’arrivo di un figlio. A crederci sono i betting analyst di Stanleybet.it, che hanno quotato la nascita del primogenito per Elettra Lamborghini ed Afrojack a 2,75, entro il 31 dicembre 2021. A 1,85, invece, la quota per il sesso del possibile futuro nascituro,riporta Agipronews, indipendentemente che sia maschio o femmina. FT/Agipro