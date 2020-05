Dodi Battaglia pubblica l’album “Perle 2”

Disponibile nei negozi e store digitali “Perle 2” (Azzurra Music) di Dodi Battaglia, l’album live in edizione limitata e autografata

Disponibile nei negozi e store digitali “PERLE 2” (Azzurra Music) di DODI BATTAGLIA, l’album live in edizione limitata e autografata. Nel CD sono presenti 11 brani accompagnati da un libretto di 20 pagine, il tutto custodito in una confezione digifile in cartone a tre ante in linea con lo stile grafico del precedente album “PERLE” che, nel 2019, è stato tra gli album più venduti in Italia.

La traccia 11, unico inedito presente in “PERLE 2”, è “Sincerity” che DODI ha scritto con Marcello Balena. Il brano nasce dall’idea semplicemente di spiegare il modo in cui l’artista si pone nei confronti della musica. Un modo sincero, onesto, con il massimo del rispetto.

La tournée “PERLE – Mondi senza età” è stata, nelle sue due edizioni, doverosamente dedicata a Valerio Negrini, l’anima espressiva e l’artefice del linguaggio poetico dei Pooh.

Attorno a Negrini e alle sue parole si sono riuniti negli anni un gruppo di ragazzi determinati a fare della musica il proprio obiettivo di vita e professionale. La lungimiranza di Valerio si è concretizzata nella capacità di affrontare, di conseguenza nei Pooh con lui, temi molto delicati e discussi, anticipando il mondo cantautorale, anzi tutto il panorama musicale italiano.

«Un piccolo, se rapportato alla mole di testi prodotti, ma rappresentativo esempio è costituito dai dieci brani raccolti in questo album live, lavoro che contribuisce a fissare nel tempo un progetto musicale che molto mi ha coinvolto e appagato in questo nuovo percorso intrapreso come polistrumentista, compositore, interprete che affronta il mondo della musica con le proprie gambe, accompagnato dallo strumento che così profondamente ha segnato la mia vita, la chitarra. – commenta Dodi Battaglia – Nelle canzoni che andrete ad ascoltare troverete tutto ciò che è importante e che ci accomuna, malgrado le vite e le esperienze così diverse: i desideri grandi per quanto semplici, le disillusioni, la voglia di amare, il desiderio, la città vissuta come antagonista ma anche complice, la conflittualità che si viene a creare tra uomo e donna. Tante vite diverse raccontate nello spazio di una canzone, ma vivide al punto da rendercene partecipi durante l’ascolto. – conclude – Nelle tante serate in cui ho avuto l’onore di condividere con voi questo bagaglio artistico, abbiamo avuto in comune le stesse emozioni e lacrime, quelle belle, di cui non ci si deve vergognare. Perché quando la commozione scaturisce dalla bellezza e dai ricordi che amiamo, ognuna di quelle lacrime è la più preziosa delle perle».

Tracklist “PERLE 2”:

COMUNI DESIDERI (Musica: Dodi Battaglia – Testo: Valerio Negrini) TRA LA STAZIONE E LE STELLE (Musica: Roby Facchinetti – Testo: Valerio Negrini) DIRITTO D’AMARE (Musica: Dodi Battaglia – Testo: Valerio Negrini) BELLA (Musica: Roby Facchinetti – Testo: Valerio Negrini) DIALOGHI (Musica: Dodi Battaglia – Roby Facchinetti – Testo: Valerio Negrini) LASCIA CHE SIA (Musica: Roby Facchinetti – Testo: Stefano D’Orazio) PER UNA DONNA (Musica: Roby Facchinetti – Testo: Valerio Negrini) LA CITTÀ DEGLI ALTRI (Musica: Roby Facchinetti – Testo: Valerio Negrini) LEI E LEI (Musica: Dodi Battaglia – Testo: Valerio Negrini) DANZA A DISTANZA (Musica: Dodi Battaglia – Testo: Valerio Negrini) SINCERITY (Musica: Marcello Balena e Dodi Battaglia)

