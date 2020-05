Un libro racconta i giochi rinascimentali in Toscana

Dalle corse coi sacchi al “rimpiattino”, un libro di Alfredo Altieri e Alfredo Scanzani edito da Sarnus racconta i giochi in Toscana nel Rinascimento

Le corse coi sacchi (una volta si diceva “con le cappe a piè”), le partite a pallone (“a palla grossa”), il nascondino (anche detto “rimpiattino” o “fare a cucco”). Non è colpa del lockdown e del distanziamento sociale se ai bambini mancano tanti bei giochi di una volta: a soppiantarli ci hanno già pensato, in tanti casi, cellulari e tablet. Ma chi ha nostalgia dei passatempi tradizionali, alcuni davvero antichissimi, può leggere il compendio illustrato firmato da Alfredo Altieri e Alfredo Scanzani intitolato Giochi a Firenze e in Toscana nel Rinascimento (pp. 144, euro 12), edito da Sarnus nella serie dei «Toscanoni».

Naturalmente non si parla soltanto di attività “atletiche”: c’è spazio per le carte, i dadi, gli scacchi, i giochi da tavolo come lo sbaraglino, più conosciuto come Backgammon. Gli autori, giornalisti di vecchia data ed esperti di tradizioni popolari, hanno attinto da antiche cronache e vecchi trattati per ricordarci come il gioco in sé sia da sempre un diritto, oltre che un impulso naturale. Giostre e capriole, palloni, zuffe, filastrocche e tante, tantissime corse all’aria aperta sono inoltre strumenti per addestrare la memoria o esercitare il corpo, ma anche imparare a socializzare e, perché no, a evitare i pericoli. Strumenti che aiutano il fanciullo a diventare grande, e l’adulto a tornare un po’ bambino. “Stare insieme e ridere di cuore per un niente”, spiegano Altieri e Scanzani, “riesce soltanto ai piccoli. Essi sono scaltri per natura, furbi, sanno come vivere la bellezza del gioco e della vita. Osserviamoli, ascoltiamoli, rispettiamoli, torniamo a riscoprire con loro gentilezza e allegria, incatenando ai bordi del campo quella malizia degli adulti che da sempre trasforma il gioco in uno sciocco, rovinoso azzardo”.