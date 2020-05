Inkline pubblica il nuovo singolo “Jenny”

Inkline pubblica “Jenny”, singolo prodotto da JWar per MVPmusic. L’artista veneziano classe 2001 racconta un’altra storia quotidiana

Fuori in digitale per MVPmusic, distribuito da The Orchard, “Jenny”, il nuovo singolo di Inkline, cantante veneziano classe 2001 che ama raccontare storie quotidiane ed esperienze di formazione che chiunque sta vivendo o ha vissuto. Il brano, prodotto da JWar (1996), è disponibile ai seguenti link: https://orcd.co/inkline-jenny

Sin da piccolo, Inkline si dedica alla sua grande passione, la musica, ma dopo aver studiato la batteria, negli ultimi anni sente il bisogno di esprimere le proprie emozioni con il canto. Il suo scopo è quello di far stare bene le persone, anche solo per qualche minuto, il tempo di una canzone. “Jenny” rispecchia in pieno questa volontà celebrando piccoli gesti ed emozioni d’amore che hanno a che fare con il quotidiano.

Così l’artista racconta il brano: “Immagina il sogno più grande che hai, sommalo con la ragazza più bella che tu abbia visto, aggiungici un po’ di felicità, spensieratezza, un pizzico di amore e una spolverata di perfezione. Dicono che non esista la perfezione ma non sono d’accordo. Ognuno di noi è perfetto così com’è anche se, il più delle volte, è difficile accettarsi. ‘Jenny’ non è semplicemente la ragazza che segue il tuo corso e di cui sei innamorato da anni, è musica, è adrenalina… è frenesia in un mondo monotono”.

Ad aiutare Inkline a trovare la giusta atmosfera per rendere questo brano “una di quelle canzoni che possono cantare tutti” (come dice l’artista) è stato JWar che, negli ultimi anni, si è soffermato molto sulle varie sfumature prodotte dall’incontro tra rap e pop e in questo caso ha creato una produzione musicale eterea e raffinata.

“Jenny” esce per MVPmusic (dove MVP sta per Music Vision Power), etichetta con base a Venezia nata per valorizzare i talenti della musica urban della zona mettendo a disposizione dei propri artisti una squadra creativa e professionale composto da producer, videomaker, fotografi, grafici e booking agent.