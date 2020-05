In Ohio è nato un cucciolo del rarissimo okapi

In Ohio è nato un raro cucciolo di okapi: la specie è elencata come in via di estinzione nella “Lista rossa” dell’International Union For Conservation of Nature (Iucn)

È un maschio e sta bene il cucciolo di okapi nato al Columbus Zoo and Aquarium, in Ohio. Si tratta di un evento molto importante: la specie e’ elencata come in via di estinzione nella ‘Lista rossa’ dell’International Union For Conservation of Nature (Iucn).

Il piccolo, ancora senza nome come riferisce la Dire (www.dire.it), e’ il sesto okapi nato nella struttura, che da anni supporta l”Okapi Conservation Project’, progetto per la conservazione di questa specie.

“Il Columbus zoo continua a dedicarsi al salvataggio della fauna selvatica e dei luoghi incontaminati- ha dichiarato Tom Stalf, presidente e ceo del Columbus Zoo and Aquarium- e siamo orgogliosi di far parte di questo programma di allevamento e di altre iniziative di conservazione che lavorano per proteggere gli okapi”.

Nato lo scorso 8 maggio, il cucciolo e’ figlio di Damisi, una femmina di 14 anni, e El Jewar, un maschio 24enne. Giraffide di medie dimensioni, l’okapi e’ originario dell’area nord orientale della Repubblica Democratica del Congo, in Africa centrale. Perdita di habitat, deforestazione e bracconaggio hanno provocato il declino della specie. Sebbene la parte posteriore del suo corpo ricordi una zebra, questo animale è l’unico parente vivente della giraffa.