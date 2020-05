Cercando Alaska arriva su Sky Atlantic e Now Tv

Dopo il successo di The O.C. e Gossip Girl, Josh Schwartz e Stephanie Savage tornano con Cercando Alaska, la serie tratta dall’omonimo best-seller di John Green, già autore di Colpa delle stelle. I protagonisti di questo teen drama sui ragazzi che si trovano tra l’adolescenza e l’età adulta sono Charlie Plummer, che interpreta Miles Halter, e Kristin Froseth, che interpreta Alaska Young.

Composta da otto episodi, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), la serie arriva il 27 maggio alle 21.15 su Sky Atlantic e Now Tv.

LA STORIA

Gli otto episodi raccontano la storia di Miles ‘Pudge’ Halter, un adolescente della Florida che si trasferisce in una prestigiosa scuola di Culver Creek, in Alabama. Una volta nel nuovo liceo, il protagonista stringe fin da subito amicizia con Chip “il Colonnello” Martin, Takumi e con la bellissima Alaska Young, una ragazza dal passato doloroso a causa della morte della madre. Miles non può non innamorarsi di Alaska ma qualcosa di tragico e inaspettato sconvolgerà le loro vite e li porterà ad una crescita interiore.