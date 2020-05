Animali: tornano i Comedy Wildlife Awards

Dalla zebra che ride all’orso pigrone: tornano i Comedy Wildlife Awards, il concorso fotografico che premia il lato divertente degli animali

Si torna a ridere con i Comedy Wildlife Photography Awards, il concorso fotografico che premia le immagini più divertenti del mondo animale. La scadenza per la sesta edizione della competizione, fondata dai fotografi professionisti Paul Joynson-Hicks MBE e Tom Sullam, è fissata al 30 giugno. In attesa di scoprire il vincitore dei Comedy Wildlife Awards 2020, come riferisce la Dire Giovani (www.diregiovani.it) ecco alcuni dei candidati in lizza per il titolo di animale più divertente del mondo!