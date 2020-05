Roma, aereo biposto precipita nel Tevere

Aereo biposto cade nel Tevere , tra via Vitorchiano e l’aeroporto dell’Urbe: salvo uno degli occupanti, in corso le ricerche di un possibile disperso

E’ stato recuperato vivo uno dei due passeggeri dell’aereo biposto precipitato intorno alle 15.30 nel Tevere, all’altezza dell’Aeroporto dell’Urbe, a Roma. Come riferisce l’agenzia di stampa Dire (www.dire.it), si tratta di un istruttore che e’ stato soccorso e trasportato in ospedale. Sono in corso le ricerche da parte della Polizia Fluviale e dei vigili del fuoco del velivolo e del passeggero, che al momento risulta disperso.

Stando a quanto ricostruito, era appena decollato dall’aeroporto dell’Urbe l’aereo biposto precipitato e inabissatosi nel Tevere, a Roma, alle 15.30 circa. Il membro dell’equipaggio recuperato vivo e’ stato soccorso e trasportato da un elicottero del 118 in codice rosso, ma non in pericolo di vita. Continuano senza sosta le ricerche del secondo passeggero. Sul posto la Polizia, due squadre dei Vigili del Fuoco, il nucleo Sommozzatori e un l’elicottero. Secondo una prima ipotesi chi era al comando avrebbe tentato un atterraggio di fortuna in acqua, a causa di un problema in volo.