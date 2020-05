Luci del Burj Khalifa in vendita per beneficenza

Il Burj Khalifa diventa la scatola per donazioni più grande del mondo: le luci dell’edificio più alto del mondo in vendita per beneficenza

Edificio più alto del mondo e, da oggi, anche scatola per le donazioni più grande del pianeta. Il Burj Khalifa di Dubai è stato trasformato in una raccolta fondi luminosa, per aiutare le famiglie degli Emirati Arabi Uniti in difficoltà a causa della pandemia di Covid-19. Ognuna delle 1,2 milioni di luci esterne del grattacielo è stata “venduta” per 10 dirham (circa 2,50 euro).

Le donazioni sono arrivate da tutto il mondo e, in appena 9 giorni, tutte le luci del Burj Khalifa si sono accese, illuminando i suoi 828 metri di altezza.

La raccolta fondi, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è stata lanciata dal The Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Global Initiatives (MBRGI), in collaborazione con Burj Khalifa, come parte della campagna di beneficenza “10 million meals”, iniziativa per finanziare 10 milioni di pasti da donare alle famiglie a basso reddito durante il mese di digiuno musulmano del Ramadan.