I Guns N’ Roses annullano il tour europeo: salta la data del 12 giugno al Firenze Rocks, possibile la riprogrammazione nei prossimi mesi

“Purtroppo, il prossimo tour europeo non ci sara’“. Alla fine anche i Guns N’ Roses sono stati costretti a cedere di fronte all’emergenza coronavirus. La band di Axl Rose, infatti, ha annunciato con un post sui social la sospensione del tour europeo che li avrebbe portati il 12 giugno in Italia per partecipare al Firenze Rocks. “Le cose cambiano ogni giorno e vogliamo proteggere i nostri fan- continua il post- i membri dell’equipaggio e la band. Stiamo lavorando duramente con i nostri promotori, sedi, citta’ e paesi” e “faremo ulteriori annunci appena possibile. Grazie per la vostra pazienza, lo faremo insieme e non vediamo l’ora di vedervi tutti molto presto”. Come confermato anche dagli organizzatori di Live Nation, spiega l’agenzia Dire (www.dire.it), dovrebbero arrivare annunci a breve. Possibile, quindi, la riprogrammazione nei prossimi mesi dell’appuntamento italiano (e dell’intero tour).