Esce Out: su Disney+ il corto sull’omosessualità

Sulla scia di Out, chissà se Elsa di Frozen potrà esplorare in un prossimo capitolo del franchise la sua sessualità. A questo proposito la filmmaker Jennifer Lee, in occasione della prestazione a Roma di Frozen 2 – Il segreto di Arendelle, aveva dichiarato:

“Abbiamo preferito concentrarci meglio su questo personaggio. Non credo che lei fosse pronta a qualunque tipo di rapporto sentimentale perché ha sulle spalle la responsabilità di un intero regno e il suo amore è solo per sua sorella Anna”.

Prima di Out, Onward – Oltre la magia (previsto al cinema il 16 aprile poi posticipato, a data da destinarsi, a causa della pandemia Covid-19) oltre ai rapporti familiari e interpersonali, ha introdotto per la prima volta in un film d’animazione un personaggio (non protagonista)della comunità LGBTQ, Specter: una poliziotta lesbica che ha una relazione con una donna, madre di un bambino. “In questo film abbiamo voluto creare mondi che fossero realistici e rappresentassero la diversità. Noi siamo orgogliosi di aver rappresentato la realtà”, aveva commentato il regista Dan Scanlon, in occasione della premiere romana del film.