Onward – Oltre la magia: la recensione del film

Dalla Disney-Pixar arriva il 16 aprile al cinema Onward – Oltre la magia (debutto posticipato a causa dell’emergenza sanitaria per il Coronavirus), pellicola presentata nei giorni scorsi a La Lanterna Rome dal regista Dan Scanlon (Monsters University) e dalle voci italiane Sabrina Ferilli, Fabio Volo, Favij, Raul Cremona e David Parenzo. Il film, un racconto di formazione all’insegna dell’avventura e del fantasy, esplora i rapporti familiari e interpersonali, la famiglia non tradizionale e l’omosessualità attraverso i protagonisti Ian e Barley Lightfoot, due fratelli elfi.

Il primo è timido, insicuro e non sa cosa voglia dire essere impavidi. Il secondo, invece, è un’esplosione di sapere, una ‘testa calda’, sopra le righe ed esilarante. Rimasti orfani di padre, Ian e Barley vivono con la madre Laurel e il suo compagno, un agente di polizia centauro, in un mondo in cui la magia è stata sostituita dalla tecnologia. Nel giorno del sedicesimo compleanno di Ian, lui e suo fratello hanno la possibilita’ di rivedere il padre, Wilden. Per far sì che ciò avvenga, devono superare molte prove. Attraverso la fiducia in se stessi scoprono di poter superare qualsiasi ostacolo.

“Questo film nasce dal desiderio mio e di mio fratello di poter avere la possibilità di trascorrere una giornata con nostro padre, che è scomparso quando io avevo un anno e mio fratello tre“, ha raccontato Scanlon durante la conferenza. “Onward parla del sostegno di persone che nella nostra vita hanno fatto di tutto per aiutarti-ha continuato il regista- e che ci hanno aiutato a diventare quello che siamo oggi: un fratello, una sorella o un amico. Questo film è per ringraziarle. Bisogna sempre cercare persone che abbiano voglia e tempo di sostenerci e noi fare lo stesso con loro“.

Oltre ai rapporti familiari e interpersonali, fa ingresso per la prima volta in un film d’animazione un personaggio della comunità LGBTQ, Specter: una poliziotta lesbica che ha una relazione con una donna, madre di un bambino. “In questo film abbiamo voluto creare mondi che fossero realistici e rappresentassero la diversità. Noi siamo orgogliosi di aver rappresentato la realtà“, ha commentato il regista.

Come spiega l’Agenzia Dire Giovani (www.diregiovani.it), il film, basato sull’esperienza personale di Scanlon e prodotto da Kori Rae, è riuscito nella sua impresa: commuovere, intrattenere, far riflettere e divertire. Tutto questo grazie ad una sceneggiatura che non lascia spazio a momenti superficiali e banali. Al contrario, i dialoghi sono profondi, brillanti e senza paura di risultare, a volte, troppo duri. In Onward -Oltre la magia ogni elemento è ben orchestrato: dalla sceneggiatura ai protagonisti, dalle musiche ai personaggi secondari (come il fidanzato della mamma di Ian e Barley, gli spiritelli motociclisti e la poliziotta omosessuale) fino alle voci scelte per animare il cast.