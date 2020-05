Cornacchia aiuta riccio ad attraversare la strada

Cornacchia “generosa” aiuta un piccolo riccio ad attraversare la strada: il video, girato a Ogre, in Lettonia, ha fatto il giro del mondo

Una cornacchia particolarmente “gentile” è stata filmata mentre aiutava un piccolo riccio spaventato ad attraversare la strada. Il video, girato a Ogre, in Lettonia, ha fatto il giro del mondo ed è subito diventato virale.

Nel video, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), si vede un riccio spaventato cercare con difficoltà di attraversare una strada. Dietro di lui una cornacchia che lo becca ogni volta che si ferma, come per spronarlo ad andare avanti, finché il riccio non riesce a raggiungere l’altro lato della carreggiata sano e salvo.